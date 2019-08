Leonidas reapareció y aclaró que no está enfermo

El ex senador y candidato a la gobernación de Santander, Leonidas Gómez Gómez negó que sufra una enfermedad terminal y dio las razones por las cuales se ausentó de la región lo que impidió su presencia en dos actividades que aspiran al mismo cargo.

En entrevista en Caracol Radio, el ex congresista dijo que se tomó 10 días para escribir los guiones de los videos y de otras piezas que usará en los dos meses que restan de la actual campaña política. "He sido una persona creativa; me vine para Bogotá, a un apartamento que había comprado cerca del hotel Tequendama y me dediqué a concebir una campaña original".

Horas antes de la entrevista en Caracol Radio, la campaña de Gómez difundió un video en el cual aparece criticando la adjudicación del peaje de Los Santos a un operador que no brinda condiciones a los usuarios de la carretera en este sector de Santander. El candidato apareció junto a un león de peluche. "Así como en los mundiales de fútbol escogen una mascota decidimos tener una figura para llegar con nuestro mensaje a los niños".

Anunció que creará un movimiento denominado "La Ola Naranja". También aseguró que sí va a participar en debates, siempre y cuando le avisen con tiempo. "Si me ponen a escoger entre uno y otro, me quedo con el contacto directo con la comunidad. Me dolió no ir a una actividad organizada por la Universidad Pontificia Bolivariana, UPB".