Fiscalía cita a candidatos de Magdalena por nexos con grupos criminales

El miércoles, 28 de agosto, la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación realizará varias diligencias de versión libre en la ciudad de Santa Marta con candidatos a alcaldías de municipios del Magdalena, que están relacionados en procesos por presuntos nexos con grupos ilegales.

Se trata de Efraín Ortega Parejo, candidato a la alcaldía de Zona Bananera, además, Luis Tete Samper y José “Chintico” Serrano, ambos aspirantes al mismo cargo en el municipio de Ciénaga.

“Voy a estar en esa declaración (…) porque he sido víctima de los paramilitares, eso lo han reconocido ellos en distintas declaraciones (…) yo busqué el apoyo del Estado, a través de la Policía y el DAS, porque me estaban amenazando de muerte porque me negaba a sus presiones para darles contratación (…) y un tal Loquillo dijo que el día que salió a matarme, no pudo cumplir su cometido porque me encontró con escoltas de la Policía. Yo voy con la verdad a la diligencia y confiado en que la Fiscalía es lenta, pero va a hacer justicia”, aseguró José “Chintico” Serrano a Caracol Radio.

La Fiscalía General de la Nación también citó a las diligencias al actual alcalde del municipio de Aracataca, Pedro Javier Sánchez Rueda.