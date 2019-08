Condenan al Estado por falso positivo en el Huila

El Tribunal Administrativo del Huila, condenó a la Nación en segunda instancia por la muerte de José Gregorio Cárcamo Vargas, un reciclador que habitaba en zona rural de San Agustín, y que fue presentado muerto en combate y miembro de la extinta estructura de las Farc, alias el Paisa, por militantes del batallón de Infantería N° 27 Magdalena.

Los hechos ocurrieron el 18 de noviembre de 2006, cuando José Gregorio salió de su vivienda a comprar alimentos para su bebé recién nacido y, fue sorprendido por funcionarios del Ejército. “Era una persona desprotegida y apareció muerto en unas circunstancias no suficientemente claras, ya que los militares decían que eran un pelotón y era el único agresor. En las pruebas, pudimos constatar que no disparó ningún arma. Este señor no murió en combate; lamentablemente fue una operación irregular”, Magistrado del Tribunal Administrativo del Huila, Jorge Alirio Cortes.

El estado tendrá que pagar a los familiares victimas de este caso falso positivo, 200 salarios mínimos legales vigentes por perjuicios morales y 275 millones de pesos; materiales. Además, el Gobierno tendrá que limpiar el nombre de José Gregorio Cárcamo, reestablecer la memoria y garantizar hechos de no repetición.