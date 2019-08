Lunes 26 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ningún candidato en el Quindío ha reportado gastos de campaña en el aplicativo cuentas claras del Consejo Nacional Electoral CNE

Así lo reveló el magistrado de este tribunal electoral, Jaime Luis Lacouture durante el conversatorio “Delitos electorales, reglas vigentes, propaganda electoral e inhabilidades” que lideró el Consejo Nacional Electoral en el auditorio Euclides Jaramillo Arango de la universidad del Quindío

Según el magistrado a nivel nacional ni el 10% de los candidatos en el país ha reportado sus gastos de campaña y reitero que si los candidatos no hacen este proceso no solo reciben sanción sino que también podrían ir a la cárcel

Lacouture dio a conocer los topes que por ley deben tener los diferentes candidatos a elecciones regionales en el departamento del Quindío, en el caso de la gobernación los candidatos tiene un tope máxima de 1700 millones de pesos, mientras que en alcaldía de Armenia el tope es de 1400 millones de pesos

Magistrados del Consejo Nacional Electoral aseguran que en el departamento del Quindío hoy no tiene riesgo por el delito de trashumancia electoral de cara a las elecciones regionales de octubre.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO Desde hoy 30.000 habitantes de Circasia en el Quindío tendrán racionamiento de agua, debido a la reducción de los caudales de ríos y quebradas por la temporada seca y los bajos niveles de lluvias

James Padilla gerente de empresas públicas del Quindío EPQ explico que el racionamiento de agua será de 8 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde, y por eso el llamado es hacer uso racional del agüita

El funcionario agregó que no se descarta que de continuar la sequía se presenten racionamientos de agua en otros municipios del Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Contraloría General de la República suscribió un compromiso con el Invías, la Anla y las veedurías para entregar las obras del túnel de la Línea en diciembre del 2020.

Así quedó establecido luego de la visita que realizaron voceros de todas entidades al megaproyecto el pasado viernes donde revisaron los avances de las obras.

Luis Carlos Pineda, contralor delegado para la participación ciudadana de la contraloría general de la república explicó que con la estrategia compromiso Colombia se buscó la firma de propósito sobre el túnel de la línea

El contralor explicó que el Invías se comprometió a terminar tanto del túnel principal como las obras anexas del cruce de la cordillera central en diciembre del 2020 y poner en funcionamiento el proyecto en el primer semestre del 2021.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío ante la alerta por los incendios forestales, las autoridades reiteraron que las quemas están prohibidas

La alcaldesa de Calarcá, Yenni Trujillo uno de los municipios más afectadas por los incendios de cobertura vegetal dijo que amparados en la resolución 1881 de 2019, de la CRQ que prohibió por esta temporada cualquier quema en esa localidad también expidieron un decreto para hacerle frente a esta problemática

Según el Ideam, el 80% de los municipios del Quindío está en alerta roja por los incendios forestales y es que a la fecha los organismos de socorro han atendido 331 quemas en el departamento.

Precisamente en las últimas horas se presentaron dos incendios estructurales en la ciudad de Armenia, en el edificio Mirador del Quindío un apartamento se prendió en llamas y las pérdidas superan los 15 millones de pesos, y esta madrugada los bomberos atendieron un incendio en el barrio Santa Rita al sur de la ciudad, aunque también se presentaron daños materiales no hubo lesionados.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío no se detienen los homicidios, un hombre que había salido de permiso de la cárcel, fue asesinado de varios disparos por sicarios que se movilizaban en moto

Este nuevo crimen se presentó el viernes en la noche en el barrio Granada en la capital del Quindío donde fue asesinado Jónhier Álvarez Marín, de 39 años de edad, la víctima era oriundo de Pereira y había salido de la cárcel con un permiso por 72 horas.

En el Quindío ya son 141 homicidios los que se han presentado este año, para el secretario del interior Andrés Buitrago hay preocupación por el incremento de la criminalidad y los hurtos en el departamento y por eso con la policía se están buscando otras estrategias para hacerle frente al delito

Por su parte el alcalde de Quimbaya, Jaime Andrés Perez uno de los municipios donde ha aumentado la criminalidad dijo que en lo que va corrido del año 18 personas ha sido asesinadas en esa localidad, cifra igual a la del año pasado, donde el narcotráfico es el principal detonador de los homicidios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el departamento del Quindío, denuncian nueva modalidad de estafa, fraude y engaño con las víctimas del conflicto armado

Según el grupo antifraudes de la Unidad para las Víctimas ha venido detectando convocatorias a víctimas del conflicto armado con el fin de, supuestamente, llevar a cabo “Ferias de Servicios”, información que llega a la población mediante mensajes masivos de texto, donde les piden una cuota para acceder a los servicios

La directora de la unidad de víctimas Laura Moreno dijo que con la campaña contra el fraude “Que no le echen cuentos”, buscan que las víctimas no caigan en manos de inescrupulosos que buscan provecho de sus ayudas humanitarias o de la indemnización administrativa y reitero que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El director ejecutivo de la cámara de comercio de Armenia, Rodrigo Estrada dijo que aunque hay avances en el proyecto de recuperación de los alrededores del CAM, todavía hay dificultades en materia de control del espacio público y la seguridad

El líder gremial destacó que la empresa privada como Davivienda cumplió con la instalación y puesta en marcha del Smart flower una flor electrónica que genera energía a través de la luz solar con 12 panales donde los ciudadanos pueden recargar sus equipos celulares.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Según Innpulsa, el eje cafetero tiene 16 de las 93 iniciativas Clúster de Colombia, donde se destacan en el Quindío los clúster de cafés especiales, el turismo, salud y cuero que han fortalecido estos sectores de la economía.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Empresa de Energía del Quindío, Edeq, realizará la suspensión del servicio de energía hoy lunes 26 y mañana martes 27 de agosto en el centro del municipio de Montenegro por la reubicación de varios postes, Las suspensiones se realizarán de 6:30 de la mañana hasta las 5:20 de la tarde los dos días.

En el centro de convenciones de Armenia se inicia hoy el primer Congreso de salud mental y adicciones con motivo de los 50 años del hospital Mental de Filandia, espere información en vivo en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Habitantes del barrio El Placer de Armenia denuncia que las dos vías principales de ese sector de la ciudad colapsaron por daños en el alcantarillado, aseguran que desde hace varios meses habían advertido sobre el riesgo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Caciques del Quindío se clasificó a la semifinal de la copa profesional de microfútbol luego de ganar, gustar y golear 7 a 1 Tuluá el pasado sábado en el coliseo del sur de Calarcá

El quinteto del Quindío ahora enfrentará al Club Faraones de Pitalito Huila en la semifinal del torneo, partidos que se jugarán el sábado 31 de agosto en el Huila y el 7 de septiembre en el coliseo del sur de Calarcá.

Las directivas de Caciques agradecieron además la gran solidaridad de los asistentes al partido del sábado que donaron gran cantidad de elementos para los damnificados por el incendio en el asentamiento Puerto Rico en Armenia.