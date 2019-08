Alertan por modalidad de fraude,estafa y engaño a víctimas conflicto armado

En el departamento del Quindío, denuncian nueva modalidad de estafa, fraude y engaño con las víctimas del conflicto armado

Según el grupo antifraudes de la Unidad para las Víctimas ha venido detectando convocatorias a víctimas del conflicto armado con el fin de, supuestamente, llevar a cabo “Ferias de Servicios”, información que llega a la población mediante mensajes masivos de texto, donde les piden una cuota para acceder a los servicios.

La directora de la unidad de víctimas Laura Moreno dijo que con la campaña contra el fraude “Que no le echen cuentos”, buscan que las víctimas no caigan en manos de inescrupulosos que buscan provecho de sus ayudas humanitarias o de la indemnización administrativa y reitero que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.