Organizaciones sociales preocupadas por “Cacería de brujas” en el Ejército

El reciente artículo de la revista semana donde se expone un presunto entramado de corrupción, reuniones clandestinas y la muerte de Dimar Torres, en donde se ve involucrado algunos mandos de la cúpula militar en Norte de Santander preocupan a los defensores de derechos humanos como Enrique Pertuz, quienes cuestionan la participación de estos actores en estos actos y el papel que juegan en esta región.

“Estos hechos dados a conocer deben ser investigados y sancionados. No se puede permitir esta cacería de brujas contra quien denuncia. La filtración de información se da cuando los implicados no pueden hacer sus pronunciamientos porque no hay las condiciones”, comentó.

De igual forma refirió que “Estos remezones que vive la cúpula militar en Norte de Santander con relación a esas informaciones y como los medios se han enterado es un tema de preocupación. Es importante entender que están para proteger y ya hemos visto algunos hechos que no van acorde con la labor o el papel que juegan estos militares”, concluyó.

En medio de este panorama, los defensores advierten que se requiere escuchar las confesiones de quienes internamente son testigos de estos supuestos casos irregulares.