Estos son los temas de importancia finalizado el Taller Construyendo País

Este fin de semana la capital del Valle fue protagonista del Taller Construyendo País número 36, encabezado por el presidente de la república de Colombia, Iván Duque.

Durante una jornada de más de ochos horas el primer mandatario y algunos de sus ministros respondieron a las dudas de muchos grupos sociales del Valle en temas como educación, salud, vivienda, seguridad y más.

En el taller se presentó además, un rifirrafe entre el alcalde de Cali, Maurice Armitage y el ministro de defensa, Guillermo Botero, tras la polémica de los permisos que se debe solicitar a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), para construir edificios con una altura superior a los dos pisos en los alrededores de la Escuela Militar de Aviación, Marco Fidel Suárez.

“Definitivamente no nos entendimos y el no quiso entender a Cali. Espero que cambie de actitud, ojala encontremos otro camino. Yo respeto al ministro de defensa, no quiero esto se vuelva una pelea, pero si quiero que sepa que a Cali se debe respetar", dijo Armitage.

En la intervención del ministro, el presidente le pidió que no tocara el tema de la Fuerza Aérea y que sería el mismo quien se pondría al frente del tema.

"Como presidente vamos a buscar esa solución y la haremos en armonía por el desarrollo de la ciudad y también para proteger la seguridad de nuestro país", dijo Duque.

La pelea al final terminó en un caluroso abrazo entre Armitage y Botero, acordando llegar a un diálogo en otro momento, para buscar una salida a las restricciones de construcción en Cali.

Luego, a mitad del encuentro, el presidente Iván Duque, señaló que se comunicó vía telefónica con el Presidente brasileño Jair Bolsonaro, donde le había expresado su interés de Colombia de colaborar para enfrentar la emergencia por la que atraviesa la Amazonía.

"Vamos a promover con otros países, con los cuales compartimos nuestra Amazonía, que tengamos una declaración conjunta para proteger este 'pulmón, esta cuna, este tesoro' de la biodiversidad”, expresó el Mandatario,

También recalcó que la circular roja de Interpol contra alias Jesús Santrich, es fundamental porque ningún país dará protección y santuario a una persona que es buscada por la justicia internacional.

“No vamos a permitir que se burlen del pueblo colombiano ni de la justicia de nuestro país”, puntualizó el presidente Duque.

Finalmente, reiteró que seguirá la lucha frontal contra el Clan del Golfo y que se perseguirá hasta su captura a alias Otoniel, líder de esa organización criminal.

Destacó que la captura de Carlos Mario Usuga, hermano de alias Otoniel, servirá para que muestre ante la justicia los nexos del Clan del Golfo con los carteles mexicanos del narcotráfico.

“Quiero decirles que vamos tras alias Otoniel y vamos a desmantelar el clan del golfo”, dijo.

El Taller Construyendo País, concluyó con un resumen de los avances y acuerdos entre el gobierno nacional, departamental y local, durante la visita presidencial de dos días a Cali.