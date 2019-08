Paciente denuncia que por error le operaron la pierna equivocada

En una reconocida clínica de la ciudad de Cúcuta, Eduardo Lizcano, un exmilitar retirado fue víctima de lo que el cataloga como un error médico.

Los años de rigor en las fuerzas militares y los achaques de la edad le limitaban el movimiento por un problema en su pierna derecha. Requería atención prioritaria a través de un procedimiento quirúrgico para la reconstrucción de su pierna derecha, menisco y ligamento cruzado, cirugía a al cual se sometió.

Sin embargo su sorpresa fue aún mayor cuando al despertar vio que le habían operado la pierna equivocada.

“Yo me desperté y pregunté, que pasó aquí, que me hicieron. Nadie me respondió, solo luego llegó una enfermera, me dio la boleta de salida y nadie me dio una explicación”, explicó Lizcano.

De igual forma pidió que se investigara este caso “yo lo que estoy pidiendo a las autoridades es que me digan, primero que paso, segundo que se tomen la medida y tercero que no se vuelva a cometer ese error con otra persona”, refirió.

Reprochó la falta de atención y respuesta, puesto que por este error no ha logrado recibir un parte que le genere tranquilidad.