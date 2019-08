Denuncian constantes negligencias en la Clínica Blas de Lezo de Cartagena

Cartagena no escapa a la crisis en el sistema de salud y mucho menos los encargados de prestar los servicios. En esta ocasión fueron conocidas por Caracol Radio varias quejas sobre la Urgencia de la Clínica Blas de Lezo, centro asistencial que según pacientes, tiene una atención pésima.

Las fallas se estarían presentando en el triage porque los procedimientos son muy demorados, y las quejas sobre el trato de los profesionales no se hacen esperar, cuentan.

"Me he sentido vulnerado, uno viene al médico es porque necesita que lo vea un profesional, pero no es posible que la excusa sea que el sistema tiene problemas, o que uno se ve aparentemente bien. Son horas las que se pasan aquí sin que nadie le preste atención", dijo un usuario.

Otro caso se presentó con una mujer en estado de embarazo, quien con otra su primera hija de dos años de edad, demoró cuatro horas en ser atendida por complicaciones en el triage.

Caracol Radio conversó con Alberto Morán, Director Médico de la Urgencia quien no permitió ser grabado, sin embargo, manifestó que el servicio está controlado y hay dispuestas contingencias.

Sobre el sistema expresó extra micrófonos que se está implementando de acuerdo a requerimientos del ministerio y han habido algunas fallas. "Quienes más se quejan vienen por incapacidades y son el 80% de las personas que atendemos", agregó Morán.