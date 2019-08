Coomeva no paga cirugía de tumor cerebral para menor de seis años

Un nuevo caso de negligencia por parte de la EPS Coomeva está denunciando una familia santandereana. Su hija de tan solo seis años requiere una cirugía urgente en el cerebro, tras descrubrirsele un tumor maligno.

El único centro médico del Área Metropolitana que cuenta con los equipos para el procedimiento de extirpación es el Hospital Internacional de Colombia, pero según la madre de la menor, se niega a recibirle hasta tanto Coomeva no le gire el valor de la cirugia.

"La niña venía en controles por dolores de cabeza y desmayos, tras ingresarla de urgencia le descubren un tumor en el cerebelo. Me dicen que la deben trasladar pero no me la reciben porque la EPS no da un anticipo. Coomeva dice que en 15 días, pero el parte médico es que mi hija no puede esperar", dijo Edna Angarita.

Lo grave del caso es que hay una tutela que ordena a la EPS realizar el pago de aproximadamente 72 millones de pesos que vale la cirugía, pero la entidad hace caso omiso.

La sorpresa para la familia fue mayor cuando se les dijo que Coomeva iba a trasladar la menor a un centro médico de Valledupar que es de menor nivel que la clínica donde está recluida.

"Volví al juzgado e instauré una vinculación al HIC para que me reciban la niña inmediatamente, estoy esperando que por favor fallen a mi favor porque mi hija requiere con urgencia la intervención".