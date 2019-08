Por millonarias deudas, EPS tendrían que salir de Santander

La secretaría de salud de Santander pidió que se acabe el servicio de varias EPS que cuentan con grandes deudas a la red hospitalaria y no brindan una atención adecuada.

Se trataría de las EPS Medimás, Coomeva, Comparta y Emdisalud que no tienen garantizada la atención a los usuarios y ponen en peligro la salud de lo santanderenos.

Así lo indicó el secretario de Salud del departamento, Luis Alejandro Rivero quien dijo que "aquí ya hay unas EPS que deben salir del departamento como Emdisalud, Medimás, Coomeva y Comparta que no tienen garantizada una red a las personas y el llamado es a que decidan. Si no son capaces de responder por los usuarios que nos los entreguen y como es nuestra función garantizarles una mejor salud".

El secretario se refirió en especial a Emdisalud, una de las EPS que tiene uno de los déficit más altos y que deberá ser liquidada con una deuda de más de $40 mil millones de cartera con la red pública. Indicó que "después de la liquidación no van a tener activos y deberán que pagarle a los trabajadores".