El Estado una vez más demuestra su inoperancia ante crisis portuaria:Verano

La polémica en torno a las nuevas restricciones del puerto de Barranquilla no cesa. A los cuestionamientos por la situación, se suman el alcalde de Barranquilla y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien cuestionó tajantemente el poco manejo que el Gobierno Nacional le ha dado al problema.

"El Estado central una vez más demuestra su inoperancia, su falla terrible para manejar cosas en las localidades, es que querer acaparar, querer manejar todo, es un país que no nos va a servir, eso es lo que queremos combatir"

El mandatario departamental dijo además "No creo que no va salir adelante la contratación de la draga a través de Findeter, ellos no saben de eso, siempre estamos expuestos a que entidades que no conocen un tema y que no conocen la ciudad manejen el tema".

Finalmente propone que sea la Alcaldía de Barranquilla la que maneje el puerto de la ciudad, con recursos que se le pagan a Cormagdalena, que suman alrededor de 30 mil millones de pesos