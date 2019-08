Edgardo Rodríguez Juliá ganó el Premio León de Greiff 2019

El narrador puertorriqueño Edgardo Rodríguez Juliá, en cuya obra se resaltan las huellas de la identidad caribeña, fue elegido como el ganador del Cuarto Premio León de Greiff 2019, que se entregará en esta ciudad, el próximo 12 de septiembre, durante la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín 2019.

El escritor Edgardo Rodríguez Juliá ha publicado siete novelas, entre ellas La renuncia del héroe Baltasar (1974), un libro de relatos y 14 libros de crónicas y ensayos. También es autor de Elogio de la fonda (2000), Caribeños (2002),Mapa de una pasión literaria (2003), Mujer con sombrero panamá (2004), San Juan, ciudad soñada (2005), y la colección de ensayos y crónicas titulada Musarañas de domingo (2004).

Los organizadores del Premio destacaron que “la natación, el béisbol, la gastronomía criolla como señas de identidad dePuerto Rico y el Caribe hispanohablante son algunos de los temas que aborda Edgardo Rodríguez Juliá (Puerto Rico, 1946), en sus obras literarias y periodísticas.-

En el acta del galardón —posible gracias a EAFIT, la Fiesta del Libro y la Cultura, la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, Grupo Argos, Celsia y Argos— el jurado, presidido en esta oportunidad por el escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado, dice que Edgardo Rodríguez Juliá “ha escrito magníficas novelas policiales y un no menos exquisito periodismo narrativo. En su obra están todas las señas de identidad caribe. Se ocupa de fenómenos tan interesantes y disímiles como el deporte (béisbol, natación), la comida (las fondas de Puerto Rico) y la política (perfiles inolvidables comoFidel Castro y el de Luis Muñoz Marín)”.

¿Qué dice el ganador?

“Mi obra está inspirada, principalmente, en las transformaciones sociales y políticas que ha visto mi país, Puerto Rico, a partir del segundo lustro de los años cuarenta del siglo pasado. Cruzando oblicuamente—y quizás aquí reside su originalidad mayor— está mi propia biografía, es decir, mi obra es testimonio de los tiempos que me han tocado vivir y memorial de mi propia vida. Esto se evidencia así en mis novelas, crónicas, y hasta en mis ensayos. También me ha provocado escribir sobre figuras históricas de las Antillas y la cuenca caribeña, siempre vistas desde esa particular tristeza que produce la marginalidad, la añoranza de mundos más “centrales”, como el europeo”.

-.-