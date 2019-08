Realizan operativos para avanzar en registro de vehículos venezolanos

Cumpliéndose mes y medio del sistema de conteo de los vehículos venezolanos que están en la zona de frontera y que deben hacer un tributo de rodamiento al permanecer en territorio colombiano, las autoridades en Cúcuta iniciaron una campaña para que los propietarios no dejen para los últimos días este trámite que quedo establecido en el plan de desarrollo del gobierno nacional.

En Cúcuta en donde se tiene la mayor cantidad de estos automotores extranjeros, la secretaria de hacienda está realizando esta concientización en las principales vías de la ciudad mostrando los beneficios que se obtienen al adelantar este censo.

Luis Javier Chaves Calzada director de este despacho, le dijo a Caracol Radio que este trabajo se hace de la mano de la policía de tránsito para hacer la socialización y alertar a los conductores que resta solo hasta el 10 de octubre para hacer el registro.

“Muchas personas no creen que este proceso sea una realidad y creen que se va a hacer prorroga, pero está en la ley 1955 que no se puede ampliar y no se esta haciendo ningún proceso como dice la gente para tratar de tumbarla en el congreso de la república, estamos concientizando que tenemos hasta el 10 de octubre y estuvimos en una de las principales vías como es la del club tenis con la policía y cerca del 80% de los vehículos que fueron revisados a través de nuestro sistema no han realizado este procedimiento, la verdad es una cifra preocupante porque hasta ahora 11.250 carros han realizado esa inscripción, es el llamado que estamos haciendo para que se haga el procedimiento hasta la fecha correspondiente” dijo el secretario.

Indicó que se busca evitar que las personas que no realicen el proceso puedan ser objeto de incautación del automotor.