Asesino de chilena podría quedar en libertad por vencimiento de términos

Hasta el 29 de agosto tiene plazo la Fiscalía para presentar el escrito de acusación en el centro de servicios judiciales de Bucaramanga. De no hacerlo habría un vencimiento de términos y Juan Guillermo Valderrama volvería a la libertad.

Su abogada Flor Alba Cely indicó que de no estar este requisito, el 1 de septiembre solicitará la libertad por vencimiento de términos.

“Yo convercé con el señor fiscal el viernes y me dijo que ya había presentado el requisito. Sin embargo, yo voy a ir al Centro de Servicios Judiciales y sino es así solicito la libertad. No es que sea una estrategia mía, Si la Fiscalía no corre, la defensa corre”, dijo la abogada.

¿Qué se espera?

El resultado de la prueba psiquiátrica será revelado en los próximos días. De darse un resultado positivo, es decir que se comprueba que tiene problemas mentales, se entrará a negociar con el Fiscal para realizar preacuerdos.

Sería el Juez de Conocimiento de hallarlo culpable el que lo envié con medida de seguridad a un Centro Psiquiátrico.

Si por el contrario el resultado es negativo, Valderrama, de ser responsable, pagaría su condena en una cárcel.