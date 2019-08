Posible déficit en las finanzas de la empresa Megabús

De acuerdo con el contralor encargado de Pereira Juan David Hurtado, los recursos que en este momento ingresan al sistema de transporte masivo no son suficientes y si no se hace un manejo adecuado del gasto, se podría afrontar un proceso de liquidez, que este se año se vio salvado por la demanda que ganó la empresa a Promasivo S.A., pero que para el próximo año no se tendría este salvavidas, ya que de acuerdo a las auditorías que el ente de control ha realizado, el proyecto no llega al nivel de ingreso que inicialmente se planteó.

"Nunca ha llegado a los niveles de ingreso con los cuales se planteó el proyecto y eso lo pone en un riesgo financiero. Si no se hace un manejo adecuado de los recursos que hoy en día entran a Megabús, el año entrante podríamos tener un déficit y esa es la alerta que estamos colocando. Este año hay que manejar muy bien la caja", puntualizó Hurtado.

Indicó el Contralor que, aunque la empresa Megabús está calificada con Riesgo Alto, hace un llamado a las directivas de la entidad para diseñar un plan que permita alcanzar el punto de equilibrio y evitar un traumatismo en las finanzas.