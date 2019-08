Contraloría inició proceso sancionatorio a la Alcaldía de Pereira

Terrenos baldíos o invasiones ilegales son el resultado de la falta de actualización de los bienes que se encuentra a nombre del municipio, situación que ha sido revelada por la este ente de control, pues de acuerdo con Juan David Hurtado Bedoya, contralor encargado, de un total de 6.304 predios, tan solo el 10% cuenta con la ficha actualizada.

"El inventario del municipio se encuentra desactualizado, eso es una situación que viene de muchos años atrás, la Contraloría y otros entes de control hemos llamado la atención hace mucho. Lo tenemos dentro de un plan de mejoramiento pero no se le ha dado el verdadero cumplimiento. ¿Qué pasa cuando usted no cumple un plan de mejoramiento? Lo sancionan. Por eso, hemos iniciado unos procesos en los cuales empezamos las indagaciones para poder abrir los procesos de sanción fiscal por el no cumplimiento de estos compromisos", aseguró Hurtado.

Además, indicó que para el caso de la salud, se han realizado auditorias a la ESE Salud Pereira, encontrando dificultades en el inventario y en la contabilidad; sin embargo, la recuperación de cartera es una de las grandes problemáticas, como se registra en otros hospitales del departamento pero esta entidad ha sabido sortear la situación.