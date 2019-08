Llevamos 5 años y Coomeva no autoriza una cirugía: madre de paciente

Tutelas, desacatos y hasta órdenes de arresto, han logrado los padres de María José Castaño Sepúlveda, sin que nada permita alcanzar el gran objetivo. Una intervención quirúrgica.

Esta niña de 9 años necesita reconstrucción múltiple de pies producto de una patología congénita, y ha padecido durante años las consecuencias de un sistema de salud que tiene más víctimas que cualquier conflicto armado.

No sido suficiente la eterna lucha jurídica que hace 5 años libra esta familia, para que la menor pueda caminar y sea una niña normal como el resto de sus compañeros de estudio.

"Han pasado 9 meses desde la última respuesta y Coomeva no entrega una respuesta, siempre nos dice que están cotizando pero nada. Me fui a Bogotá y el especialista del Instituto Roosevelt me dijo que no podía operarla particular porque la recuperación era muy costosa y él necesitaba el respaldo de un EPS", expresó Shirlley Sepúlveda, madre de la niña.

Con una carpeta llena de documentos, los progenitores de María José ya no saben ni a dónde dirigirse; mientras tanto, pasan los días y Coomeva nada que entrega soluciones definitivas.