Desmienten atentado contra excombatiente de las FARC en Cartagena

Como un “hecho fortuito”, calificó la Policía Metropolitana el impacto de bala que recibió una camioneta perteneciente a la Unidad Nacional de Protección, que es utilizada para movilizar a un excombatiente de las FARC en Cartagena.

La autoridad policial descartó un posible atentado contra esta persona, resaltando que todo se trató de la actitud heroica de los escoltas quienes decidieron perseguir a cuatro presuntos delincuentes que habían cometido un hurto.

“A un funcionario de estación de gasolina le hurtaron un dinero cuando salía a consignarlo. En ese momento se desplazaba una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en la que iban dos escoltas. Al percatarse de este hurto, salen en persecución en contra de los individuos que cometieron la conducta punible y son ellos quienes hacen un disparo en contra de la camioneta”, aseguró el coronel Boris Albor, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cartagena.

El uniformado resaltó que en el momento del hecho el excombatiente de las FARC, no se encontraba en el vehículo. “En ese momento no iba el protegido, se dirigían a buscarlo. Verdaderamente queremos decir que no se presentó un atentado en contra de esta persona que tiene protección”, puntualizó.