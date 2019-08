Dos semanas llevan sin luz habitantes de vereda en Lebrija

Desde el 11 de agosto y luego de que una fuerte tormenta hiciera que varios árboles cayeran sobre las redes de energía en la vereda Cusaman, eso es en el kilómetro 53 vía Barrancabermeja, habitantes continúan sin el servicio de energía.

Jorge Serrano indicó que la electrificadora no les da una respuesta. "La mayor parte de los usuarios nos hemos comunicado al 115 y en la electrificadora siempre nos dicen que tengamos paciencia que nos van a arreglar según la ley de garantías. También dijeron que no tiene los trabajadores, que por ahora no pueden contratar más personal par arreglar la emergencia".

Lea también: Murió soldado dentro de base militar en Barrancabermeja

Las familias piden que sea restablecido el servicio, pues señalan que han tenido problemas para refrigerar sus alimentos e incluso varias de ellas han tenido que salir de sus viviendas.