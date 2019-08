Denuncian por atracar una mujer a un conductor de la aplicación Beat

La mujer de 29 años pidió el servicio de transporte a través de la aplicación Beat en horas de la madrugada, le pidió al conductor que la llevara a la zona de Paloquemao pero antes de llegar a su destino el hombre paró, la golpeó y luego le pidió que entregara todo lo que tenía.

“Primero me pegó un puño, luego sacó una cuchilla, me la presionó en el pecho, después me botó del vehículo, me arrancó el bolso y ahí me dejó tirada en un charco en medio de la nada a las 4:30 de la mañana”, contó la víctima del atraco.

La mujer ya instauró una demanda por estos hechos y ya las autoridades tienen identificado al conductor que a esta hora es buscado.

Por su parte, la aplicación Beat respondió: “Nuestra función es conectar a conductores y pasajeros, mediante una plataforma de servicio de muy fácil uso. Sin embargo, no cubrimos mi asumimos incidentes relacionados con una mala acción tanto por parte de usuario pasajero como de usuario conductor”.