¿Populismo con proyecto de cadena perpetua para violadores de niños?

El senador Boyacense del Partido Alianza Verde, Jorge Eduardo Londoño, advirtió que el trámite del Acto Legislativo que busca cambiar la Constitución para crear la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en Colombia, está siendo la herramienta para la politiquería, lo que coincide que sea apenas unos meses antes de las elecciones regionales.

“A lo que están haciendo, se le llama populismo punitivo; le hacen creer a la gente que si hay cadena perpetua para estos delincuentes, el problema de violaciones y asesinatos contra niños, se va a solucionar; pero eso no es cierto, a todos nos duelen esos casos, pero la solución es que se haga lo que se hizo con el ‘magnicidio’ que es para mí el asesinato de la niña Yuliana Samboní, donde la justicia actuó imponiendo la mayor pena, y ese mal ser humano, autor del crimen, es más probable que no salga con vida de la cárcel. Lo que es preocupante es que se estén utilizando el derecho penal, pera hacer populismo y eso no va a solucionar el problema”.

Por su parte, el senador boyacense Ciro Alejandro Ramírez, del Partido Centro Democrático, dijo lo contrario: “este proyecto de ley del Centro Democrático, es el que se le prometió a los colombianos: creemos que quien viola y mata niños tiene que estar encerrado por el resto de su vida, y no temer que generar maniobras jurídicas como pasa por ejemplo cada vez que el mounstruo de Garavito tiene la posibilidad de salir de la cárcel, no, ellos tienen que estar en la cárcel por el resto de sus vidas para evitar peligros en la calle”.

Finalmente el senador Londoño le pidió a los ciudadanos aumentar su control y vigilancia, y a ser más críticos entorno a este tipo de proyectos.