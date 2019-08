Ediles instauraran demandas al quedar por fuera de la jornada electoral

La polémica en Norte de Santander por la entrega de los avales para las próximas elecciones en el mes de octubre continua, al vislumbrarse procesos judiciales por parte de varias personas que fueron descartadas para representar a los diferentes partidos en la región.

Es el caso del partido verde en donde decenas de candidatos a ediles de las comunas en Cúcuta no lograron obtener el respaldo de esta colectividad, generando un malestar generalizado.

Wilmer Suarez actual edil de la comuna 9 y que buscaba su reelección, le dijo a Caracol Radio que cumplieron con todos los requisitos y que ahora no saben que van a hacer porque ya se cerraron todos los plazos por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

“Somos 80 candidatos a Ediles y nos vulneraron el derecho a ser elegidos, vamos a instaurar demandas con un grupo de abogados por que el partido Verde a nivel departamental tiene la culpa y también a nivel nacional, estamos pidiendo que nos respondan por que ya no podremos seguir luchando por nuestras comunidades, en Bogotá dicen que la documentación no llego a tiempo y nosotros hicimos las inscripciones en una plataforma que no dejaba terminar si no subíamos toda la documentación, y a nivel departamental nos dicen que ellos tienen como constatar que la documentación se envío a Bogotá el mes anterior, nos tocara por medio de una demanda para saber la verdad” dijo este edil.

En anteriores ocasiones los representantes de esta colectividad habían afirmado que se han cumplido con todos los requisitos y que por ahora están esperando una respuesta desde el orden central.