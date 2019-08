Respondió congresista grabado en despacho de Rodolfo Hernández

Luego de que en redes sociales se hicieran públicos videos de una reunión que sostuvo el representante a la cámara Fabián Díaz con el alcalde Rodolfo Hernández en su despacho, el congresista desmintió que se estuvieran orquestando actos ilegales.

"Yo llegué al despacho del alcalde para una reunión muy formal, hablar sobre cómo logré llegar al congreso de la República. No venía con esas personas que estaban inicialmente con el alcalde. Yo fui a contarle cómo se desarrolló la campaña, una campaña limpia en las calles y contra la corrupción".

Según lo reiteró el congresista del Partido Alianza Verde han querido manipular la grabación y descontextualizar lo que realmente pasó ese día.

"Yo me retiro del despacho y uno de los presentes me regala su tarjeta de contacto. Yo no los conocía. Lo que han querido es tergiversar la situación poniendo en redes cosas que no he dicho. No ha pasado nada ilegal".

La reunión donde se ve al congresista Fabián Díaz y Rodolfo Hernández se llevó acabo el año pasado, antes de que el candidato del girasol se posesionara como representante a la cámara.