Barranquillera puso a tocar ritmos colombiano a más de 50 músicos del mundo

En las últimas horas se ha conocido un vídeo con más de 50 músicos interpretando ritmos colombianos, que son dirigidos por una mujer. Se trata de la barranquillera Adriana Daza Uhía, directora y fundadora de la Filarmónica Latinoamericana de Londres, un sueño que después de mucho esfuerzo, hoy ve cómo empieza a hacerse realidad.

En conversación con Caracol Radio desde Londres, Adriana contó detalles de lo que ha sido la experiencia y la grabación del video, que se realizó en Ucrania con la participación de más de 50 músicos de Europa y Latinoamérica, quienes fueron convocadas por la misma barranquillera a través de redes sociales, correo y teléfono, hasta reunir a quienes mostraron su interés de interpretar música latinoamericana.

"Hay personas que nunca habían escuchado una cumbia y un vallenato, así que les di la partitura, la tocaron, lo disfrutaron y les encantó", explicó Daza, quien agregó que la aceptación ha sido tal, que los músicos le han manifestado el interés de conocer Colombia y le preguntan constantemente cuándo volverán a grabar.

Hasta el momento han grabado Atlántico y los Cantones de Fonseca, además de haber practicado la próxima interpretación: una cumbia dedicada a Barranquilla, en la que participó un compositor de Yumbo.

"Empezar no fue fácil porque solamente era una idea, no sabía cómo iba a realizar el proyecto, pero estoy trabajando poco a poco y hasta ahora he podido grabar estos dos vídeos", dijo Adriana, quien está satisfecha con la aceptación que ha tenido el trabajo.

Adriana Daza es productora musical e ingeniera de sonido y hace 15 años salió del país para formarse y trabajar en este sueño, que no imaginó y que empezó hace más de un año con el propósito de llevar la música colombiana a todas partes.