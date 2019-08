Muere electrocutado un mecánico en Cartagena

Hasta la Clínica Gestión Salud de la capital de Bolívar fue conducido Michael José Torres, un hombre de 28 años que residía en el barrio Nelson Mandela y quien finalmente murió por la gravedad de sus lesiones, al resultar electrocutado mientras reparaba un vehículo de servicio público.

De acuerdo al reporte, el mecánico perdió la vida al conectar equivocadamente unos cables lo que produjo una descarga eléctrica que luego causó delicadas quemaduras afectando su rostro y miembros superiores.

Cuentan testigos que un hijastro se dio cuenta que el joven estaba debajo del carro y no sospechó que algo malo estaba pasando. Minutos después y al mirar que no reaccionaba, decidieron llegar hasta donde se encontraba y la sorpresa fue verlo sin signos vitales. No obstante, lo trasladaron al centro asistencial pero los médicos de turno nada pudieron hacer.

El caso quedó en manos de la Fiscalía.