Sancionados 20 motocarros que salieron de paseo en Barranquilla al Rodadero

Los vehículos recibieron comparendos por parte de las autoridades de tránsito en Santa Marta, hasta donde llegaron los motocarros provenientes de Barranquilla, luego de movilizar a más de 80 personas que tenían como destino, según la versión preliminar, el sector de El Rodadero.

De acuerdo con Jorge Guerra, coordinador Administrativo y Operativo de la secretaría de Movilidad de Santa Marta, la sanción se dio por el sobrecupo de personas que se transportaban en los motocarros.

"Ellos cuando ingresan al perímetro urbano de Santa Marta ya no están en una vía nacional sino en una Distrital y como tal no podemos elevar una orden de inmovilización porque somos una autoridad Distrital", explicó el funcionario en diálogo con Caracol Radio, quien agregó que estas personas cambiaron el servicio de vehículo habilitado para hacer traslado de una ciudad a otra, por los motocarros que no tienen nada que ver con el transporte público.

Los vehículos fueron guardados en un parqueadero, bajo vigilancia de las autoridades, quienes se mantienen en alerta para el retorno de las personas, con el fin de que no desvíen su ruta al salir de Santa Marta.

Por su parte, el Comandante de la seccional de Tránsito de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Jhon Mirque, dijo que estas personas habrían salido de la ciudad desde la calle 17, movilizándose por el puente Pumarejo.