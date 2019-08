30 años sin Galán, un magnicidio que tuvo en prisión a un barranquillero

Barranquilla no fue ajena al dolor por el asesinato de Luis Carlos Galán, un momento que marcó para siempre la familia Jubiz Hazbún, que durante tuvo una constante lucha para que el docente barranquillero Alberto Jubiz recobrara su libertad y se esclareciera su inocencia, luego de haber permanecido bajo arresto 4 años por el magnicidio de Galán.

"El estado de desesperación de Alberto era tal que en algunas oportunidades me dijo: Wilson si tu no me sacas en una semana, me suicido. Yo le dije cómo vas a decir eso Alberto, acuérdate de mi madre, acuérdate de tus hijos, de toda tu familia, pero él estaba resignado y mira que fueron cuatro años", contó en diálogo con Caracol Radio, Wilson Júbiz, hermano de Alberto.

Jubiz, quien falleció cinco años después de quedar en libertad, no pudo conocer la decisión del Consejo de Estado, al indemnizarlo, luego de la demanda que interpuso y que finalmente fue reconocida en el 2015, 26 años después de los hechos.