CUT solicita reforzar las medidas migratorias en la frontera

Para Martín Cruz, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores en Norte de Santander, uno de los temas de atención es la situación migratoria que según a su juicio, no ha logrado la atención suficiente de las autoridades y los órganos migratorios. Ha pedido reforzar las medidas de control para el ingreso y salida de la población venezolana.

“Necesitamos que se determine el ingreso de los hermanos venezolanos con una reglamentación, que al momento no existe, aquí vemos nosotros miles de personas que ingresan a Colombia diariamente, y estos miles no regresan en horas de la tarde” expresó.

“No queremos tampoco que haya xenofobia, lo único que queremos es que se hagan las cosas correctamente, se logre establecer quien está en el país y quien no, no es una tarea fácil pero así como se flexibiliza, así se debe controlar”.

De igual forma comentó que “con esto solo se quiere mejorar las condiciones de nuestros hermanos colombianos, hay que ser equitativos”.

De igual forma destacó que está de acuerdo con el apoyo humanitario, aunque se debe controlar el proceso de entrega de acopio a esta población vulnerable.