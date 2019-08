Más plantones para exigir reapertura de vía al suroeste de Antioquia

Diferentes estamentos del suroeste de Antioquia, como los transportadores de carga, protestaron en zona urbana de Bolombolo –corregimiento de Venecia, Antioquia-, por el cierre indefinido de la vía, en el sector Sinifaná, causado por un deslizamiento de tierra hace más de dos meses.

Los manifestantes, entre ellos los alcaldes de esta subregión de Antioquia, no descartaron un paro general en la zonapara exigir soluciones que no incrementen sus gastos operativos.

“Estamos presentes en la manifestación de Bolombolo estamos expuestos que se puede venir un paro más grande, pedimos apoyo del gobierno nacional para que nos habiliten la vía Sinifaná-Bolombolo-Amagá, porque se nos está haciendo muy costoso la vuelta por Venecia, mucho desgaste y gasto económico y necesitamos soluciones por parte delGobierno Nacional”, dijo Dilson Londoño Montoya, transportador de carga, a través de Caracol Radio.

Los alcaldes del suroeste también se sumaron a la manifestación, porque en septiembre estará lista la cosecha cafetera y temen que no haya vías para el adecuado transporte y cumplir con la demanda del grano en la región y el país.

“Un plantón que busca alertar al Gobierno y al concesionario Pacifico 1, vía Bolombolo, porque no ha habido ningún movimiento. Los alcaldes mandamos una comunicación y no ha habido respuesta, las comunidades reclaman y NO tenemos cómo responderles”, lamentó Alonso Suárez, alcalde de Betulia.

Caracol Radio conoció que debido al inconformismo, habrá una reunión con la Agencia Nacional de Infraestructura y el concesionario para tratar de encontrar una solución a este problema de conectividad vial que ha causado estragos en la economía de esa subregión que se sustenta en la industria cafetera y en el turismo.-

