Campesinos denuncian abusos sexuales y el robo de ganado en Ituango

Caracol Radio dialogó con un líder social del municipio de Ituango, en el norte de Antioquia, quien contó que los habitantes de las zonas rurales están bastante preocupados por la situación de orden público que están viviendo en esa población. Además, denunciaron varios hechos delictivos, aseguran que son víctimas de robo de ganado, abusos sexuales a mujeres campesinas e intimidaciones, los responsables sería integrantes del Clan del Golfo.

El campesino, quien prefirió omitir su nombre por seguridad, relató que en varias veredas del corregimiento La Granja, las Autodefensas Gaitanistas, también conocidas como Clan del Golfo, han estado cometiendo diferentes abusos contra la comunidad, entre ellas, amenazas e intimidaciones para que no denuncien, de igual manera, prefieren no circular por la zona en determinadas horas, aunque no les han dicho directamente que no lo pueden hacer, ellos saben que se exponen si lo hacen después de las seis de la tarde.

“Se roban el ganado o se lo comen y no lo pagan y ya. Por una vereda cerquita a La Granja, violaron a una mujer, una banda de Gaitanistas pasaron por ahí, la encontraron sola y la abusaron, es lo que nos han hecho saber a nosotros como líderes sociales”, aseveró el líder social.

También dijo, que pese a las advertencias que han hecho sobre la presencia de ilegales en varias veredas sienten que la fuerza pública no reacciona de manera oportuna, incluso, que en algunos momentos dudan de que realmente estén atacando al Clan del Golfo y más bien creen en una posible alianza, porque dice, que en ocasiones han observado que tanto el ejército como la banda criminal están muy cerca uno del otro, situación que estaría ocurriendo en los corregimientos de Santa Rita y La Granja.

“Ese es el temor, porque no se recibe mucho apoyo del ejército, además, nunca han entrado en combate directamente por esos lados, entonces, la gente piensa que puedan estar trabajando unidos, lo que no sé es porque no intervienen”.

En cuanto a la denuncia de los hechos, recalcó que sienten miedo de hacerlo, primero por el temor a represalias de la banda criminal y segundo lugar , porque supuestamente la fuerza pública le informa a los ilegales quien se ha estado quejando, aseguró el comunitario.

“Ha uno le toca mirar muy bien con quien va hablar y poder soltar la información, porque se ve que en muchos casos la fuerza pública le pasa la información a los mismos criminales, entonces uno puede salir afectado”, recalcó.

Finalmente, le solicitó a la fuerza pública atacar de manera real este grupo ilegal que los tiene amedrentados, con robos y ahora con los abusos sexuales a las mujeres de las zonas rurales.