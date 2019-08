Tutelas no permiten avanzar en la recuperación del espacio público

Los funcionarios de la secretaria de gobierno de la ciudad de Cúcuta están alertando ante la gran cantidad de procesos judiciales que están siendo interpuestos ante este despacho, retrasando las diversas labores que se cumplen en esta oficina de la alcaldía municipal.

Este despacho es el encargado de la recuperación del espacio público que está invadido en diversos sectores de Cúcuta, sin embargo los habitantes han encontrado en este mecanismo judicial una alternativa para tratar de acelerar los procesos que ya han sido establecidos.

Sandra Yaneth Roa Velazco sub secretaria de gobierno de la alcaldía de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que la cantidad de tutelas que son interpuestas diariamente están generando un represamiento.

“Nosotros Estamos avanzando únicamente atendiendo los requerimientos de la misma población de Cúcuta, todos los días nos llegas de 30 a 40 tutelas, el día que menos nos han llegado son 12 procesos, ya el pueblo de Cúcuta no acude a los derechos de petición si no directamente a tutelas, a mí me obliga a atender esto operativos en varios sectores de la ciudad, en su mayoría son tutelas por recuperación de espacio, que limpiemos las calles, que impidamos la presencia de comunidades extranjeras en los espacios público, que ordenemos a los ambulantes en un solo sitio y otros temas” dijo la funcionaria.

Roa Velazco afirmó que de igual forma esta situación genera conflictos y que se suman las demandas de los vendedores ambulantes quienes también buscan procesos judiciales.