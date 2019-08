Migración Colombia advierte que no contempla cierre de frontera

El director de migración Colombia Christian Krüger Sarmiento respondió a la propuesta planteada por el representante a la Cámara Alejandro Carlos Chacón, quien durante un debate de la comisión segunda pidió cerrar la frontera. Migración ha explicado que no se generará una medida de cierre.

“La política del gobierno nacional es de flexibilización y de apertura, estamos hablando de seres humanos. Segundo, desde el punto de vista práctico, el hecho de cerrar una frontera no es cerrar una puerta, la puerta de la casa o cerrar la puerta de una finca”, comentó el funcionario.

“Esta problemática o fenómeno no se soluciona cerrando la puerta con un decreto, esto lo que va a generar es que esta migración va a seguir llegando al país pero no por los puntos autorizados, sino que lo hará por lo más de dos mil doscientos kilómetros de frontera, van a pasar por las trochas y ahí sí vamos a tener un gran inconveniente, no vamos a saber dónde están estas personas, el tema de inseguridad se va a incrementar”, manifestó.

De igual forma resaltó que la migración sí ha traído algunos aspectos positivos y es el impulso económico que esto ha generado sobre algunos municipios fronterizos donde se han reactivado algunos comercios.