Fondo Adaptación gestiona proyectos de vivienda en Bolívar

Más de 620 viviendas que tenían alguna dificultad en su construcción, se podrían entregar antes de finalizar el presente año. Así se estableció luego de la mesa de trabajo que realizó el gerente del Fondo Adaptación, Édgar Ortiz Pabón, con los constructores e interventores de los departamentos de Atlántico y Bolívar.

En el desarrollo de la estrategia Seguimiento A Fondo que se lleva a cabo en Cartagena, Ortiz Pabón insistió en que la premisa de la entidad es lograr destrabar los proyectos para cumplirle a los beneficiarios.

Comfenalco Cartagena informó que de las 4.614 viviendas que debía atender ya ha entregado 4.482 y las restantes 122 podrían estar listas en el último trimestre de este año.

En Calamar se construyen 84 viviendas (41 en reconstrucción en sitio propio y 43 de reubicación) de las cuales ya se han entregado 39, las restantes podrán estar listas antes de finalizar el presente año.

En Mompox falta por entregar 7 viviendas que estarán listas antes de octubre. Y con respecto al proyecto de Hatillo de Loba de las 261 viviendas ya se han entregado 193 y las restantes 68 tienen un avance del 51% y podrían estar listas en los próximos meses.

“Comfenalco hará solicitud formal al Fondo donde propondrá plan de acción para ejecutar las acciones de vivienda restantes con hitos y fechas de cierre precisos”, explicó el gerente.

De igual forma se acordó hacer una mesa de trabajo el próximo miércoles para revisar qué pagos están pendientes y generar flujo de caja.

Finalmente, se destrabó el proyecto de Achí que compromete 748 viviendas. El concesionario consiguió un inversionista que aportará el 70% de los recursos para concluirlo para lo cual hay cesión de contrato.

De esta forma se acordó con el consorcio constructor Nuevo Achí realizar un plan de entregas que se busca tener hitos concretos y hacer un seguimiento minucioso de tal manera que en los próximos seis meses se construya la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) para comenzar a hacer la entrega de las viviendas de manera mensual, la cual deberá terminar antes de diciembre de 2020.

“La comunidad debe estar tranquila y debe saber que vamos a cumplir con la entrega de todas las viviendas, por eso en septiembre se le presentará a los habitantes de la región la solución del proyecto y el cronograma de trabajo para que ellos mismos hagan la veeduría ciudadana”, aseguró el gerente del Fondo.

Otros proyectos

El Fondo Adaptación cerró con el consorcio Yatí una alternativa que da solución para entregar la interconexión vial Yatí-Bodega en el primer trimestre del próximo año.

De esta manera ya no se debe esperar 5 años mientas hace la prospección y el rescate del hallazgo arqueológico sino que en seis meses se podrá poner al servicio la infraestructura con un nuevo trazado que contempla dos terraplenes y un viaducto metálico de 130 metros.

Para cumplir lo anterior se requieren dos hitos: la expedición del cambio de la licencia de parte de la ANLA y la solicitud del permiso de cruce aéreo que Cormagdalena aún no ha expedido.

“El puente no se puede entregar antes de la conexión porque no tiene póliza de garantía de estabilidad, no hay póliza para garantizar riesgos por accidentes y no tendría espacio libre para hacer la conexión definitiva”, aclaró.

Con respecto al acueducto de Campo de la Cruz que beneficia a 14.927 personas se aclaró que ya está terminado y solo falta el cruce de la vía para lo cual se requiere permiso de la ANI que fue dado el pasado 13 de agosto.

El Fondo le dio plazo al contratista le dio plazo al contratista para que entregue proyecto antes del 30 de agosto, de lo contrario iniciará incumplimiento contractual.