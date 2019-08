Les quitaron enfermeras a adultos mayores en EPS

Pacientes de la tercera están denunciando que la EPS Asmed Salud les quitó el servicio de enfermeras a pacientes que están tendidos en una cama y necesitan alimentos como el Ensure.

Ludving Rodríguez, una persona que requiere de estos servicios señaló que "la EPS no les quiere pagar el sueldo a los empleados. Las enfermeras tienen paralizado el trabajo desde el sábado y aquí hay una cantidad de adultos mayores, niños especiales que dependen de las enfermeras. Asmed Salud, esta no es la primera vez, estamos desde hace 3 meses sin los insumos que necesitamos".



En Santander los familiares de estos pacientes indicaron que además, Asmed Salud esta cambiando permanentemente de la sede administrativa y muchas veces de ellos no saben dónde acudir.