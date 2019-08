Familia de artista venezolano pide investigar presunto caso de negligencia

Los familiares del cantante Fernando Colina, se vieron obligados en las últimas horas a firmar una carta, para que no se realizara la necropsia al artista y poder llevar su cuerpo a Valencia Venezuela.

Aide Polanco, esposa del intérprete aseguró a Caracol Radio "fuimos sometidos al paseo de la muerte en la zona de frontera, llegamos a Villa del Rosario por la situación en Venezuela, pero nos enfrentamos a esto, fue negligencia médica, nunca lo atendieron a ningún lado y por eso falleció".

"Después me dijeron que debía firmar una carta donde rechazaba la necropsia, para que me pudieran entregar el cuerpo, lo firmé porque necesito llevarlo a Venezuela, ahora buscamos los recursos para trasladarlo, es una dolor muy grande porque llegamos con proyectos musicales aquí y no pudimos". Señaló

Sus allegados buscan ahora recursos para llevar su cuerpo a Venezuela y darle cristiana sepultura.