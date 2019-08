Fiscalía investiga amenazas a dos candidatos a la alcaldía de Cartagena

Ante la Fiscalía General de la Nación, la candidata a la alcaldía de Cartagena Yolanda Wong Baldiris, presentó denuncia por las amenazas de muerte de las que ha sido víctima. Wong Baldiris, dice que teme por su integridad porque realiza recorridos en varios sectores vulnerables de la ciudad.

“Es inevitable no aterrarme por lo bajo y sucio que pueden llegar a ser. He solicitado a las autoridades competentes un esquema de protección que hasta el día de hoy no tengo y no he recibido respuesta alguna”, afirmó la candidata.

Las amenazas son enviadas a través de mensajes de texto a su celular y en una ocasión un individuo que se movilizaba en una motocicleta se le acercó a la ventana de su vehículo a intimidarla mientras cumplía su agenda en una comunidad.

Por su parte el candidato a la Alcaldía de Cartagena, William García Tirado, interpuso una denuncia en la Fiscalía General de la Nación ante amenazas recibidas por medio de un panfleto enviado a su vivienda.

“No caeremos en el juego sucio de quienes quieren dañar este proyecto. No dejaremos que las artimañas de los enemigos se interpongan en nuestro camino por cambiar la realidad de Cartagena. Puse la denuncia ante la Fiscalía y espero en Dios que todo salga bien y seguiremos trabajando por el bienestar de los ciudadanos”, argumentó García Tirado.