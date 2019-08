Comedores siguen esperando ayuda prometida por comunidad internacional

La casa de paso Divina Providencia, ubicada en el sector de La Parada, en Villa del Rosario, se ha cansado de recibir visitas diplomáticas que solo han terminado en fotografías. Las promesas hechas por los políticos de la comunidad internacional no se han materializado, esto es lo que han indicado la dirección general.

Para Fabiola Ruiz, coordinadora del comedor humanitario, “no se ha recibido el apoyo de esas comunidades internacionales que hicieron esas promesas. La casa de paso es movida por el programa mundial de alimentos, la diócesis de Cúcuta quien fue el impulsor de la iniciativa y Acnur”.

“Yo soy escéptica a estas visitas. Yo no le creo a los políticos, yo al único que le creo es a Dios. La verdad a mi si me incomoda un poco cuando vienen porque se nos demora más el proceso. Durante la visita se dan una serie de retrasos, nos demora mucho más el trabajo y uno dice, ojalá Dios toque el corazón de las personas que están viniendo a mirar este éxodo, pero no, ellos piensan que vienen a mirar un zoológico y dan palmaditas en la espalda y hasta luego”, detalló.

Mientras tanto los voluntarios de la casa de paso hacen su mayor esfuerzo por atender a estos migrantes quienes empiezan a llegar en condiciones precarias.