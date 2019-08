Conozca la programación oficial del Festival de Música Petronio Álvarez

Miércoles 14 de Agosto

Muestra de expresiones tradicionales del Pacífico

Desde las 11:00 am.

Un mundo de sabores con sazón Pacífico

Unidad Deportiva Alberto Galindo

Contiguo al Coliseo El Pueblo

181 stands con la muestra cultural más grande de Latinoamérica de los cuatro departamentos de Pacífico (Cauca, Valle, Nariño, Chocó)

Cocina Tradicional: Platos de mar y río (61 stands)

Bebidas autóctonas (43 Stands)

Dulcería, mecatos y refrescos (10 stands)

Artesanías (25 stands)

Diseño, peinados y cosméticos (34 stands)

Institucionales 10 stands



Mano E´ currulao

6:00 p.m.



Grupo representativo de danzas Colombia Folclórica

Y la chirimía del Instituto Popular de Cultura.



Encuentro de ganadores

Desde las 6:30 p.m.



Coliseo El Pueblo

Palmeras – Conjunto Violín Caucano

Socavón – Conjunto Marimba y

Cantos Tradicionales

Mi Raza – Conjunto Chirimía

La Jagua – Agrupación Libre

Aires de Dominguillo – Conjunto Violín Caucano

Choibá – Conjunto Chirimía

Bombo Negro – Conjunto Marimba y Cantos Tradicionales

Timbiáfrica – Agrupación Libre

Patrimonio cultural del Chocó

10:00 a 12:00 am.



Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium

(Casa de los Tejidos – Sede Pance)

Memoria sonora para la paz

12:30 a 1:30 p.m.

Violines de Buenos Aires (Cauca)

Universidad San Buenaventura

(Plazoleta de Biblioteca)



Oralitura y espiritualidad en el Chocó

3:00 a 5:00 p.m.



Colectivo Voces de resistencia (Riosucio – Bojayá)

Universidad ICESI

(Auditorio Argos)

Jueves 15 de Agosto

Encuentro Académico

10:00 a 11:00 a.m

Coliseo El Pueblo

Historias en kilómetros para la verdad

11:00 a 12:00 am.

(Muestra audiovisual y conversatorio)

Apoya: Comisión de la Verdad (Valle del Cauca)

Muestra de expresiones tradicionales del Pacífico

Desde las 11:00 am.

Un mundo de sabores con sazón Pacífico

Desde las 10:00 am.

Unidad Deportiva Alberto Galindo

Contiguo al Coliseo El Pueblo

Vive tu pelo afro

Feria de Identidad y belleza

Con la participación de líderes, lideresas y empresarios afro, conferencias y concejos para el cuidado del cabello afro.

Pasarela de la diversidad- Coliseo El Pueblo

USAID-OIM

Chonta: Construcción de instrumentos en Vivo

2:00 a 6:00 p.m. Violín tradicional Caucano, en el Pabellón de cocinas, bebidas y mecatos

Cocina en vivo con Maura Caldas

3:00 a 6:00 p.m. El sabor de la verdad, en alianza con la Comisión para la Verdad



Espacio lúdico pedagógico Quilombo Germán Patiño Ossa

Desde las 2:00 p.m.

“Vive una experiencia pacífica en familia”

Coliseo El Pueblo

10 estaciones lúdico pedagógicas

Recorrido por manifestaciones artísticas: canciones de cuna, juegos, rondas, vida de ríos, talleres de acuarela, selva pacífica, cultura ´Pazífica´y talleres de danza, marimba y elaboración de instrumentos.

Exposición pictórica

Exposición fotográfica

Tarima » A Viva Voz»

De 2:00 a 3.00 p.m.

Cortometraje

Relatos del Manglar

Música y Danza Invitado

Raíces Nuquiceñas (Por confirmar)

Música y Danza /Invitados Petronito

Incolballet

Música / Semillero Monitores Culturales

Raíces del África

4:30 p.m. a 5:30 p.m.

Guillermina y Candelario: El Chigualo

Clase taller/ Presentación didáctica

Grupo de Monitores Culturales

Música Semilleros Petronitos

Brisas del Cauca

Música Semilleros Petronitos

Mareas del Pacífico

7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Música Semilleros Petronitos

Renacientes del Pacífico

Música y Danza

Música y Danza / Semillero Invitado Petronito

Escuela Canalón de Timbiquí

Guillermina y Candelario: Los Cuenta Cuentos

Concurso Musical

Desde las 6:00 p.m.

Unidad Deportiva Alberto Galindo

Contiguo al Coliseo El Pueblo

Transmisión por Telepacífico

20 agrupaciones en concurso 220 artistas

Semifinales Modalidades:

Conjunto Violín Caucano

Conjunto Marimba y Cantos Tradicionales

Conjunto Chirimía (Flauta y Clarinete)

Agrupación Libre

Viernes 16 de Agosto

Encuentro Académico

Coliseo El Pueblo

Tradiciones culturales del norte del Cauca y sur del Valle

(Conversatorio y muestra musical)

Apoya: Universidad del Cauca

11:00 a.m. a 12:00 a.m.

Aura María González Lucumí:

Una vida de canción

(Conversatorio con homenajeada)

12:00 m. a 1:00 p.m.

Creación musical y patrimonio en el Pacífico

(Conversatorio)

Apoya: Ministerio de Cultura

Muestra de expresiones tradicionales del Pacífico

Desde las 11:00 am

Un mundo de sabores con sazón Pacífico

Unidad Deportiva Alberto Galindo

Contiguo al Coliseo El Pueblo

Chonta: Construcción de instrumentos en Vivo

2:00 a 6:00 p.m. Construyamos un cununo en el Pabellón de cocinas, bebidas y mecatos

Cocina en vivo con Maura Caldas

De 3:00 a 6:00 p.m. Segunda Cumbre Vichera por “Destila Patrimonio” y cata de viche

De 5:00 y 7:00 p.m. Pasarela de la diversidad en el pabellón de diseño.



Lanzamiento Mercado Musical del Pacífico

Centro Comercial Río Cauca

De 2:00 a 7:00 p.m.

Plataforma para el fortalecimiento del sector musical de la región Pacífico con el apoyo

Del Tecnocentro Cultural Somos Pacífico. Networking, rueda de negocios, Showcases y formación.

Espacio lúdico pedagógico Quilombo pedagógico Germán Patiño Ossa

Desde las 2:00 p.m. a 3.00 p.m.

Coliseo El Pueblo

“Vive una experiencia pacífica en familia”

Música, versos y décimas/ Comisión de la Verdad

Concurso musical

Desde las 6:00 p.m.

Unidad Deportiva Alberto Galindo, contiguo al Coliseo El Pueblo

Transmisión por canal regional Telepacífico

11 agrupaciones en concurso 190 artistas

Semifinales Modalidades:

Conjunto Violín Caucano

Conjunto Marimba y Cantos Tradicionales.

Conjunto Chirimía

Agrupación Libre

Cierre de programación.

Tacando bunde con la agrupación Yembemá

Sábado 17 de Agosto

Encuentro Académico

Coliseo El Pueblo

10:00 a.m. 11:00 a.m.

Taller musical con Rumba Morena

Conversatorio

Invitado edición 2019



Cocina y migración en el Pacífico

11:00 a.m. a 12:00 am.

(Conversatorio y presentación de libro

Fogón de Negros de German Patiño Ossa)

Apoya: USAID – OIM y Fundación Germán Patiño



Muestra de expresiones tradicionales del Pacífico

Desde las 11:00 m.

Encuentro de Semilleros de música tradicional del Pacífico colombiano

3:00 p.m. Quilombo 'Germán Patiño Ossa' - Coliseo El Pueblo 12 grupos

Unidad Deportiva Alberto Galindo, contiguo al Coliseo El Pueblo

Transmisión por canal regional Telepacífico

10 agrupaciones en concurso 110 artistas

Semifinales Modalidades:

Conjunto Violín Caucano

Conjunto Marimba y Cantos Tradicionales

Conjunto Chirimía

Agrupación Libre

Concierto Homenajeada

Aura María González Lucumí – Auroras del Amanecer

Invitado Internacional

Rumba Morena de Cuba

La Pacifican Power

La unión de los músicos más representativos del Pacífico colombiano

Domingo 18 de Agosto

Muestra de expresiones tradicionales del Pacífico

Desde las 11:00 am.

Un mundo de sabores con Sazón Pacífico

Unidad Deportiva Alberto Galindo contiguo al Coliseo El Pueblo

Chonta: Elaboración de instrumentos en vivo en el Pabellón de cocinas, bebidas y mecatos.

Cocina en vivo con Maura Caldas

10:00 a.m. ¿Qué desayuna el Pacífico norte?

4:00 p.m. Cocinando en vivo con Maura Caldas, tarde de intercambios de saberes y sabores

5:00 y 7:00 p.m. Pasarela de la diversidad pabellón de diseño.

Quilombo pedagógico Germán Patiño Ossa 2019 - Homenaje Aura María Gonzales

De 2:00 a 3:00 p.m.

Música Semilleros Petronitos

Marimbas de Santa Fe

Música Semilleros Petronitos

Folclor de las Américas

De 4:30 a 5:30 p.m.

Clase taller/ Presentación didáctica

Grupo de Monitores Culturales

Música Semilleros Petronitos

Institución Educativa Rodrigo Lloreda

Música Semilleros Petronitos

Institución Educativa Anunciación

De 7:00 a 9:00 p.m.

Danza y música

Asociación Artística y Cultural Juventud 2000

Danza, música y teatro

Escuela Canalón de Timbiquí/ Juvenil

Música

Voces de la Marea: Por confirmar

Homenaje – Video

Maestra Aura María González

Concurso musical

Desde las 6:00 p.m.

Unidad Deportiva Alberto Galindo, contiguo al Coliseo El Pueblo

Transmisión por canal regional Telepacífico

Gran final concurso musical

12 grupos en competencia



Mano E´ Currulao

Memorias del estero a ritmo de marea 2019

Con la participación de 140 artistas en escena



Sinfónica con Herencia de Timbiquí

Ensamble musical con la Orquesta Filarmónica de Cali y Herencia de Timbiquí

Lunes 19 de Agosto

Muestra de expresiones tradicionales del Pacífico

Desde las 12:00 pm.