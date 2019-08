Entregando condones candidata apuesta a la Asamblea de Santander

Entregando condones marcados con su cara y los datos de su tarjetón para votar a la Asamblea de Santander, es como Brenda Abril, candidata por el partido ASI, quiere ganarse su puesto como diputada del departamento en las próximas elecciones del 27 de octubre.

Abril Avella oriunda del municipio de San Miguel, señaló a Caracol Radio que la idea surgió porque no utiliza afiches y vallas políticas, prefiere entregar personalmente a jóvenes y adultos un par de condones con sus datos personales. "Ya que el condón para mi significa educación sexual, protección y prevención lo que tanto necesitamos. En Santander hay un gran número de personas con VIH y la gente no ve esa realidad que va en aumento y no se cuidan, por eso el condón es un buen recordatorio y estamos educando".

La candidata a la Asamblea antes de lanzarse a la política era conocida por su trabajo como vocera de los usuarios de las EPS así como también brindando apoyo a los habitantes de calle y la comunidad Lgbti.

Hasta el momento Brenda Abril ha entregado cerca de 1500 condones en Bucaramanga y varios municipios de Santander.

"Yo saco de mi bolsillo y con la ayuda económica de mis tres hijos voy a comprar los condones a una cacharrería en el centro de Bucaramanga, los compro por cajas y los reparto a toda la comunidad".