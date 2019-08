VIDEO: Alcaldes piden cancelar contratos con el FFIE

El alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla hizo un fuerte llamado al Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa y a la Contraloría exigiendo la devolución de los dineros que se entregaron para la construcción de 23 colegios en Santander.

Señaló que se siente estafado pues el municipio terminó financiando más del 50% de las obras educativas. "No se ha entregado una sola aula, apenas hay 2 que están avanzando y van a penas en el 35%; 3 mas ni siquiera se han iniciado. Por eso pedimos al FFIE que acepte que le quedó grande y que nos reintegre los dinero que no se han gastado y nosotros así no se construyamos no tres si no una sola aula, pero que sea en menos tiempo y respondiéndole a la ciudadanía".

Por su parte, Luis Carlos Pineda contralor delegado de participación ciudadana señaló que hay que poner freno a esta situación y evitar que esas obras de educación se conviertan en elefantes blancos.

"Estos elefantes blancos que tienen que ver con la prestación de servicios públicos esenciales, en este momento en educación, no tienen utilidad publica y eso preocupa a la Contraloría. En educación se están disponiendo de 5 billones con dificultades contractuales".

En conclusión la petición de los alcaldes y el mismo gobierno de Santander a la Contraloría y a las firmas constructoras es que se les devuelva el dinero para que ellos empiecen a contratar y en el año 2020 se inicie nuevamente la ejecución de estas obras.