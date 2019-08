Miércoles 14 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Según la Procuraduría, 18 candidatos al concejo y juntas administradoras local en el Quindío, estarían inhabilitados para las elecciones regionales de octubre…

Al respecto la coordinadora de la Misión de Observación Electoral, MOE Betty Martínez destacó que eso nos pone en el puesto 14 en el ranking, como una de las regiones con más candidatos inhabilitados, lo que no debería ocurrir, pues se supone que para eso los partidos políticos deben analizar muy bien las hojas de vida.

La coordinadora de la MOE dijo que esto podría traer sanciones a los partidos con candidatos inhabilitados, pues ya se habían hecho las advertencias, para que esto no ocurriera.

Información de servicio, el aeropuerto internacional el edén de Armenia tendrá cierres este fin de semana por las obras en la pista y en la torre de control.

Según la Aeronáutica Civil los cierres serán sábado 17 de agosto desde las 10:00 de la noche hasta el domingo 18 de agosto a las 10:00 de la mañana; y el segundo, el domingo 18 de agosto desde las 3:00 de la tarde hasta el lunes 19 de agosto a las 6:00 de la mañana.

Voceros de la Clínica Medilaser de Florencia, Caquetá se pronunciaron con respecto a la muerte de un niño de tres años de edad en la ciudad de Armenia por una enfermedad respiratoria y que sus padres denunciaron presunta negligencia médica en su atención.

Dice el comunicado que Una vez valorado y de manera inmediata, Medilaser solicitó a Ecoopsos EPS, el traslado del niño a una IPS de mayor complejidad, que prestara el servicio de cuidados intensivos pediátricos, Y reitera que durante estos días, cuando la EPS autorizó el traslado a la clínica Meintegral en la ciudad de Armenia, la Clínica Medilaser le brindó la atención necesaria al menor de edad en aras de preservar su integridad.

El deprimido de La Constitución de Armenia no tiene doliente, toda vez que está sin energía y nadie se hace responsable del pago, para su normal funcionamiento…

Y es que, al estar sin energía, transitar en la noche por ese sector es un peligro para quienes lo hacen en sus vehículos… sin embargo y de acuerdo con el secretario de infraestructura de Armenia, el pago de la energía lo debe asumir el contratista de la obra, pues la misma no ha sido entregada al municipio de manera oficial, por lo tanto, la administración local no puede sumir pagos que no le corresponden aún.

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a la ex directora de Aguas y Saneamiento Básico de la secretaría de Aguas e Infraestructura de la gobernación del Quindío, Blanca Rocío Zuleta Gaviria, por presuntas irregularidades en un contrato de consultoría por 5.831.200.000 para adelantar la construcción del plan integral de los sistemas de acueducto y alcantarillado del casco urbano en 10 de los 12 municipios.

Según el ministerio público, a la ex funcionaria le reprochan por presuntamente haber certificado el recibo a satisfacción de las obras contratadas que al parecer, no se habrían ejecutado a cabalidad.

Las presuntas faltas de los implicados fueron calificadas como gravísimas a título de culpa gravísima, por desatención elemental, cabe recordar que la investigada actualmente se desempeña en Empresas Públicas del Quindío, EPQ

En la zona rural de cuatro municipios del Quindío comenzó el racionamiento de agua para uso agrícola y pecuario debido a la reducción de los caudales en ríos y quebradas por la fuerte ola de calor.

José Martín Vasquez, director ejecutivo del comité de cafeteros dijo que como plan de contingencia el racionamiento se llevará a cabo día por medio, por eso invitó a los ciudadanos al ahorro de agua ante la sequía.

La tasa de criminalidad en el Quindío sigue disparada, las cifras superan en 11 casos los asesinatos del año pasado…

Lo afirmó el secretario del interior del departamento Andrés Buitrago, quien explicó que mientras a la fecha van 133 personas muertas en hechos violentos, el año anterior para la misma época iban 122, Quimbaya y La Tebaida son los municipios con los indicadores más altos en la materia,

El comandante de la Octava Brigada, coronel Richard Gonzales dijo que desafortunadamente el tráfico de estupefacientes es el generador de la mayoría de delitos en la región en especial los homicidios, por lo que dijo vienen trabajando con la policía para contrarrestar la criminalidad.

Según datos de la segunda encuesta de victimización y percepción de seguridad del observatorio social del delito del Quindío, solo el 36.35% de los ciudadanos que son víctimas de algún delito interpone la denuncia en el departamento

65 accidentes laborales se han registrado este año en el Quindío las cifras han disminuido con respecto al año anterior.

La directora del ministerio del trabajo territorial Quindío Mónica Grajales, dijo que las cifras han disminuido satisfactoriamente, sin embargo, sigue habiendo muchos accidentes, especialmente en las empresas temporales y en el sector de la construcción… de todos estos casos registrados este año, 2 han sido mortales.

Desde la secretaría de educación de Armenia desmintieron las denuncias, sobre el presunto apadrinamiento político para poder ser profesional de apoyo de estudiantes con necesidades especiales.

Desde el Instituto Departamental de Transito del Quindío reactivaron los operativos en las vías de varios municipios para hacerle frente a los piques ilegales que se siguen presentando en la región.

La CRQ prohibió las quemas controladas en zona rural del departamento, para contrarrestar los incendios forestales que vienen aumentando a raíz del fuerte verano por el que atraviesa esta zona…

El director de la CRQ, José Manuel Cortés explico que además han intensificado las revisiones a las concesiones de agua que se tienen con las empresas prestadoras del servicio, por si llegado el caso hay que hacer restricción en el acueducto, producto de la baja de los caudales, debido a la ola de calor.

Desde el ministerio del trabajo advierten que las incapacidades injustificadas pueden ser objeto de despido.

Fue lo que dijo Carlos Luis Ayala, coordinador médico del ministerio del trabajo, teniendo en cuenta el crecimiento del fenómeno de las incapacidades por parte de un número amplio de colombianos en el país, quienes, según las investigaciones, se incapacitan por lo general con el inicio de fiestas patronales, días festivos o cuando juega la selección Colombia, algo que además de afectar económicamente al sistema, podría ser causal de la cancelación del contrato laboral.

Las centrales obreras sostienen que el 60% de la población en Armenia no tiene seguridad social…

Por presunta estafa fueron demandados los manager del grupo DR QUEEN porque no se presentaron a los conciertos que tenían programados en las ciudades de Armenia e Ibagué.

Así lo dio a conocer en Caracol Radio Dani Robles, representante legal de la empresa Alma Corporation que señaló que perdieron más de 300 millones de pesos por los adelantos que ya habían pagado al grupo musical.

Dijo que Tu Boleta será la encargada de devolver los dineros a las personas que compraron boletas para este concierto, espere información en la emisión de noticias de las 945 de la mañana.

En lo que va corrido del 2019 en Armenia se han reportado 15.581 casos de Enfermedad Diarreica Aguda en la ciudad, situación que preocupa en la capital del Quindío por las bacterias y parásitos que hay en el agua no tratada y en salubridad para la preparación de los alimentos

Según la Empresa Amable las obras de rehabilitación de la carrera 19, en particular al tramo comprendido entre las calles 12 y 13 en Armenia se reiniciarían a finales del mes de agosto, esto debido a que el contrato sigue en revisión por parte del ministerio de transporte.

950 millones de pesos invirtieron Empresas Públicas de Armenia en la modernización, mejoramiento y optimización de la infraestructura en las redes de alcantarillado en el barrio El Limonar donde se benefician 2000 habitantes del sector.

A las 4 de la tarde en el centro de Convenciones de Armenia se llevará a cabo la “Noche de los mejores” donde la gobernación del Quindío rendirá homenaje a los mejores maestros de las 54 instituciones educativas del departamento.

En deportes, con goles de Henry Hernández y Diber Cambindo, el Deportes Quindío le ganó 3 a 2 a Leones en condición de visitante en la cuarta fecha del Torneo Águila de la B, el equipo milagroso remontó el marcador ya que comenzó perdiendo 2 a 0, pero le dio vuelta al resultado y se trajo la victoria para Armenia.