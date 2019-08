Padre de suboficial Mosquera critica a la FAC por muerte de su hijo

Con profundo dolor e impotencia, se declaró el señor Jesús Mosquera, padre del suboficial accidentado en Medellín, al tiempo que acusó de irresponsables a los altos mandos de la FAC, por considerar que “le obligaron hacer el ejercicio contra su voluntad”.

Recalcó que no era posible que, con el rango que tenía, estuviera haciendo ese tipo de acrobacias arriesgando la vida, además dijo que ese tipo de actividades no se hacen con personas y sí con contrapesos o pesos muertos.

“Incluso, antes de salir llamó a su esposa y me llamó a mí, y dijo que no quería participar más en ese tipo de operaciones, porque eran muy riesgosas. Entonces, me pregunto yo, con el grado que él tenía, ¿quién dentro de la Fuerza Aérea de Rionegro lo obligó para que hiciera eso? (…) él dijo que no quería, pero le tocó”, aseveró el señor Mosquera.

Al insistir en su malestar y reprochó las órdenes impartidas dentro de la institución y criticó el actuar de la institución con este tipo de ejercicios, y recalcó que no protegen a sus hombres y los trató de irresponsables.

“En una fuerza seria de cualquier parte del mundo que tratan de proteger la vida y la honra de los ciudadanos…lo primero que tienen que hacer es proteger la vida de los propios militares, pero aquí tenemos un problema elitista en la fuerza pública, que hace que se comporten de la manera como se comportan”, recalcó el señor Jesús Mosquera.

También aseguró que los hijos del pueblo son a los que siempre mandan a este tipo de ejercicios de riesgo y no lo hacen con los hijos de los generales.

“Por eso ellos hacen esas cosas, no con sus hijos, sino con los hijos nuestros, con la gente del pueblo, la gente del pueblo no les interesa, por eso hacen ese tipo de operaciones y no lo hacen con los hijos de ellos. Vaya pregunte si un hijo de un general participan en este tipo de operaciones, porque ellos no los dejan participar”, agregó en su crítica.

Finalmente, pidió celeridad en la investigación y se demuestre la irresponsabilidad que cometieron con su hijo.