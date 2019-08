“El esquema de seguridad aún no ha recibido algunos pagos”, Yesenia Soto

El presunto retraso en el pago de algunos honorarios a varios funcionarios encargados de la protección de los miembros del partido político fuerza alternativa del común preocupa a esta colectividad, así lo ha resaltado Yesenia Soto, coordinadora de grupo Farc en Norte de Santander.

“El esquema de seguridad aún no ha recibido algunos pagos”, detalló a Caracol Radio.

De igual forma explicó que “a veces ellos no tienen dinero, porque no son cancelados su viáticos y no tienen a veces para las obligaciones porque prestan y luego se les acumulan los gastos. Hay que entender que nosotros viajamos constantemente hacia los espacios territoriales de capacitación y reincorporación y a la zona del Catatumbo. Solo a uno de ellos le deben cuatro millones de pesos”.

La líder política pidió a la unidad de protección a víctimas avanzar en los pagos, teniendo en cuenta que han logrado conocer que ha otros esquemas de seguridad si les brindan las garantías económicas en materia laboral.