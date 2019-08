Autoridades sanitarias reportan aumento en el consumo de drogas en Cúcuta

En alerta se encuentran los organismos sanitarios en la ciudad de Cúcuta por el aumento en el consumo de estupefacientes que se ha detectado principalmente por los casos que están siendo atendidos en las clínicas y hospitales.

La preocupación radica en que estos pacientes muchas veces están ad portas de tener una sobredosis y llegan en muy mal estado para ser estabilizados por el personal médico.

Eduardo Salín Chaín Rueda director del hospital mental Rudesindo Soto en Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que a esta entidad están llegando de igual forma pacientes venezolanos con estos problemas de adicción.

“Desafortunadamente más de la mitad de la consulta y hospitalización es por pacientes con algún tipo de adicción a las drogas, y los que más consultan son los que consumen opioides, en cuanto a los venezolanos estamos siguiendo los lineamientos del ministerio de Salud, le estamos dando atención integral de urgencias al paciente migrante, lamentablemente pues no se puede dar continuidad en la atención porque la ley no lo permite, este paciente cuando sale del hospital mental no tiene como comprar los medicamentos y como asistir a consulta externa” dijo el director.

Afirmó que la recomendación se hace a los padres para también estar atentos a los menores de edad en los parques y espacios públicos, además de las afueras de las instituciones educativas en donde fácilmente los menores de edad son inducidos a estas prácticas.