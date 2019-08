Las noticias más importantes de Armenia y Quindío, martes 13 de agosto

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En la cárcel la 40 de Pereira seguirá recluido el ex alcalde de Armenia, Carlos Mario Álvarez Morales, luego de que la juez sexta penal municipal con funciones de control de garantías de la capital del Quindío negará la solicitud del abogado del ex mandatario de dejarlo en libertad argumentando vencimiento de términos.

Cabe recordar que el ex alcalde de Armenia está detenido por el escándalo de la valorización y porque al parecer esos recursos fueron utilizados para su campaña política, el abogado del Alvarez Morales apeló la decisión y será un juez de segunda instancia que resuelva este recurso.

En Armenia, desesperada está la madre de un joven que tiene fractura de Columna y la EPS Coomeva no autoriza el traslado a una clínica de mayor nivel.

La historia es de Marta Sofía Solorza es la mamá de julio Cesar Salazar Solorza que desde el 21 de junio tiene orden de remisión a una clínica de cuarto nivel la EPS a pesar de tener en contra tutela y desacato no cumple la orden y la salud del joven cada vez se deteriora más, toda vez que necesita una cirugía de columna y un trasplante de hueso

Ángel Guardián es la estrategia de la Octava Brigada del ejército para hacerle frente al suicidio tanto en la institución militar como en la sociedad en general

Teniendo en cuenta que a la fecha van más de 35 suicidios eso sin contar los intentos, el ejército adelanta esta campaña que busca hacerle frente a los problemas de salud mental tanto de los militares como los jóvenes de las instituciones educativas del departamento, y brindar los primeros auxilios psicológicos

A pesar de todos los esfuerzos y campañas de las autoridades en las últimas horas se presentó el suicidio de Rubiel Castro, dentro de una vivienda ubicada en el barrio Manuela Beltrán de Armenia

De regalías tendrían que salir los recursos para la reparación de la carretera que une al municipio de Génova con el sector de Barragán, pues el departamento no tiene de donde…

Fue lo que dijo el secretario de infraestructura del departamento Juan Antonio Osorio, quien señaló que la atención de los nueve puntos críticos de la carretera en mención podría tener un costo superior a los 4.000 millones de pesos, que no se tienen y que se deben gestionar a través del Ocad Regional

Hasta el 6 de septiembre fue prorrogado el contrato del programa de alimentación escolar al consorcio Bendita Tierra Quindiana en las instituciones educativas en los 11 municipios del Quindío

Ana Luisa Ruiz Tejada directora de Cobertura Educativa de la secretaría de Educación departamental dijo que si pasado el tiempo se podrá definir si se hace una adición en caso de que el operador está cumpliendo; o en caso contrario se inicia el proceso para contratar un nuevo operador hasta el 22 de noviembre

En zona rural de cuatro municipios del Quindío comenzaron los racionamientos de agua para uso agrícola debido a la reducción de los caudales de los ríos y quebradas como consecuencia de la temporada seca.

Según el comité de cafeteros, los cortes se iniciaron desde ayer en las veredas y corregimientos de los municipios de Circasia, Montenegro, Quimbaya y Filandia y se realizara día de por medio.

La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia a los ex directores de Planeación Municipal de Armenia, Quindío, Camilo Casadiego Millán y Carlos Alberto Mendoza Parra por presunta vulneración de disposiciones referentes a la protección del medio ambiente y al uso del espacio público.

Al parecer, los investigados profirieron y suscribieron cuatro resoluciones a través de las cuales habrían otorgado licencia para la intervención y ocupación del espacio público en varios sectores de la ciudad, entre ellos, los barrios Ciudad Dorada, sector canchas de fútbol y El Placer. La audiencia se cumplirá el 22 de agosto de 2019 en la Procuraduría Provincial Armenia, a partir de las 9:30 a. m.

Los dos ex funcionarios también fueron imputados del delito de prevaricato por una fiscalía especializada de Bogotá por presuntas irregularidades en los permisos para la construcción del Mall Montecarlo ubicado a la salida de Armenia hacia La Tebaida

El departamento del Quindío ha registrado incrementos de la temperatura históricos, por lo que están encendidas las alarmas, ante el riesgo de incendios forestales…

Y es que de acuerdo con el Ideam, los 12 municipios del Quindío están en riesgo de registrar conflagraciones de tipo vegetal, ante el aumento de la temporada seca, que incluso ha superado los 30 grados centígrados, que nunca se habían tenido en esta zona del país,

El director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío José Manuel Cortés, explicó que por eso se hace necesario activar el plan de contingencia, que precisamente va a ser presentado hoy en el salón ambiental de la entidad, pues se requiere de la articulación de las autoridades.

Precisamente en las últimas horas 600 metros cuadrados de vegetación fueron consumidos por un incendio que se presentó en la parte baja del mirador de la secreta en el barrio santa fe en Armenia, la conflagración fue iniciada por una quema de residuos sólidos por un habitante del sector, los bomberos de la ciudad atendieron la emergencia.

Un nuevo homicidio se registró en las últimas horas en el departamento del Quindío, en esta oportunidad en el barrio la Isabela del municipio de Montenegro, donde fue asesinado con arma de fuego el señor Alirio Flórez Botinas de 54 años de edad.

Una mujer identificada como Génesis Yulitza Urbano Redondo deberá pagar 48 meses de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado.

La dama fue capturada por el CTI de la fiscalía en el barrio Villa Kelly de Armenia y al parecer es integrante de la organización criminal denominada La Línea De La Muerte, dedicada al tráfico de estupefacientes, extorsión, homicidios y desplazamiento forzado en Montenegro y otros municipios del Quindío.

En el municipio de Calarcá, servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía capturaron a un hombre condenado a 10 años de prisión por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, al detenido habría abusado de su sobrina de 9 años de edad en el año 2015.

Con una protesta a las afueras de la gobernación del Quindío, un grupo de profesionales de apoyo a estudiantes con necesidades especiales, reclaman que les paguen sus sueldos atrasados y que les mejoren las condiciones salariales…

El secretario de educación del Quindío, Francisco Javier López en diálogo con Caracol Radio explicó que el retraso en los pagos obedeció a que el operador del programa Progresar no había entregado los paz y salvo que por ley debe hacer para poder cancelar los dineros, sin embargo aclaró que desde ayer en la tarde giraron los recursos para pagar a los docentes.

Insólito, el deprimido de la constitución en Armenia está sin servicio de energía, esto debido a que el contratista de la obra que no ha sido entregada a la administración municipal no ha pagado el servicio a la empresa de energía del Quindío, Edeq.

El secretario de infraestructura Jhon Jaber Castro dijo que esta situación pone en riesgo la vida de las personas que transitan por el sector y es un peligro latente, que esperan solucionar esta semana.

El incremento del precio del Dólar no beneficia al turismo en Colombia según Anato…

Trabajar de manera articulada fue la principal conclusión de la alianza del Quindío, el encuentro en el que se analizó el beneficio para el departamento con el Plan Nacional de Desarrollo…

El gobernador del Quindío insiste que la responsabilidad del pago de las primas a los docentes, que tiene las cuentas embargadas, es del gobierno nacional…

A propósito del segundo embargo en el que están las cuentas del gobierno departamental, producto del no pago de más de 20.000 millones de pesos de las primas de servicios de los educadores de esta región, el mandatario de los quindianos Carlos Eduardo Osorio dijo que no hay como pagar ese monto, que se ha hecho lo que está al alcance y que no se puede hacer más, pues una deuda del gobierno nacional, no tiene por qué asumirla el gobierno seccional, toda vez que puede haber problemas legales.

En un 15% han aumentado los ingresos para los caficultores quindianos, debido al alto precio del dólar…

Los jóvenes en Armenia carecen de políticas públicas que atiendan verdaderamente el este sector poblacional, así lo manifestaron en el marco de la semana de la juventud que se lleva a cabo en la ciudad.

En deportes, a las 745 de la noche en el estadio Metropolitano Ditaires de Itagüí en Antioquia, el Deportes Quindío enfrentará a Leones por la cuarta fecha del Torneo Águila de la B.