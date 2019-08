Profesionales de apoyo en I.E del Quindío reclaman sueldo atrasado

Fue un grupo mayor a los 30 profesionales que se quejaron afuera del edificio de la gobernación del Quindío, pues no les han pagado su último sueldo y sus obligaciones no dan espera, además y de acuerdo con las psicólogas Yisel Rocha y Eliana Zuluaga, no es la primera vez que pasa lo mismo con el operador Progresar, que es el encargado del programa, por eso piden además que la contratación no sea tercerizada, como en Armenia que es directa, pero con padrino político.

Desde la secretaría de educación departamental se informó que todo obedeció a la falta del contratista en presentar las cuentas de cobro a tiempo, algo que ya está superado, por lo que se espera que en las próximas horas cancelen a los profesionales los que les deben.