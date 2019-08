Candidato a la Alcaldía de El Copey denuncia amenazas

Un candidato a la alcaldía en el departamento del Cesar salió ileso tras un frustrado atentado en su contra. Se trata de Assad Raish Gámez, aspirante a la alcaldía del municipio de El Copey, Cesar, quien denunció ser víctima de reiteradas amenazas y de un intento de atentado contra su vida por hombres armados en motocicleta.

"Gracias a la reacción del conductor no ocurrió nada pero minutos más tarde me llegó un mensaje a mi celular en donde me dicen que me salvé de esta pero no en la próxima", relató.

El candidato con el aval del partido conservador y el respaldo de la Alianza Social Independiente, asegura que las amenazas tienen origen político.

"Uno de los primeros mensajes intimidantes me exigían que abandonará mis aspiraciones políticas", aseguró.

El dirigente hizo un llamado a las autoridades ya que en julio de este año fue asesinada Tatiana Posso, reconocida dirigente de El Copey, y quien acompañaba su campaña política.