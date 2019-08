Líder indígena de Risaralda denunció intento de asesinato

Se trata de Leonardo Fabio Siágama, líder indígena y candidato a la alcaldía de Pueblo Rico, denunció que en los últimos días dos hombres con armas cortas llegaron a su casa buscándolo e intimidaron a su familia al no encontrarlo.

El líder usó los micrófonos de la Casa Radial de Caracol para hacer un llamado de auxilio por su vida.

"Yo le hago un llamado a esas personas que me han amenazado, para que recapaciten, que nosotros tenemos familia y no debemos nada como para que nos estén amenazando, que convivamos en paz, pero también manifiesto mi preocupación ante la Unidad Nacional de Protección porque hasta el momento no se han resultó las solicitudes que he realizado" indicó Leonardo Fabio Siágama.

Siágama, ya ha denunciado en los micrófonos de Caracol Radio y ha notificado a las autoridades sobre las amenazas que ha estado recibiendo mediante panfletos desde febrero del presente año, presuntamente de las Águilas Negras.

Él afirmó que lo que le han dicho las autoridades departamentales es que su seguridad es responsabilidad de la Unidad de Protección, quienes en la actualidad no le están prestando ningún servicio de dicha índole.