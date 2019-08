Autoridades de Risaralda deberán dar solución al hacinamiento en la cárcel

Las Autoridades de Risaralda tienen 18 meses para generar una solución al hacinamiento de la cárcel La 40 y los reclusorios policiales, así lo notificó la Defensoría del Pueblo después de que la Corte fallara en segunda instancia para que la administración departamentales y de los 14 municipios deban destinar recursos para mejorar las condiciones estructurales de centros penitenciarios y reclusorios policiales.

"El Fallo obliga para que también el Inpec, el Ministerio de Justicia, dispongan de los recursos que garantice la ampliación de las instalaciones donde están las personas privadas de la libertad en forma transitoria y los que están ya condenados. En ese sentido el Gobernador actual deberá, antes de terminar su periodo dejar en el presupuesto los recursos para este fin", señaló Elsa Gladys Cifuentes, Defensora del Pueblo en Risaralda.

Lea también: Internos de la cárcel La 40 siguen denunciando mala atención en salud

Si bien esta medida busca disminuir el hacinamiento y así garantizar algunos de los derechos de los reclusos, estos afirman que hay más problemas que están poniendo en riesgo su vida, tales como la precaria asistencia de salud.

"Entonces como somos delincuentes, no tenemos derecho a la salud, ni a la vida, no tenemos grupo de reanimación, no hay personal capacitado para situaciones como un infarto o una crisis de diabetes, solo hay auxiliares" manifestó uno de los internos de la Cárcel de Varones La 40.

Sobre esta y otras problemáticas que denuncian quienes están en este centro penitenciario y en los reclusorios policiales ya tienen conocimiento las autoridades, las cuales se espera intervengan al respecto.